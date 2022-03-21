Деньги, грыжа, два ствола. Жителям Всеволожска, укравшим терминал, не удалось удрать от росгвардейцев

В Ленобласти сотрудники Росгвардии менее чем за 10 минут разыскали и задержали молодых людей, укравших платежный терминал из универмага во Всеволожске. «Фонтанка» 21 марта показывает момент похищения.
ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Несколько пьяных представителей всеволожской молодежи пошли на преступление накануне вечером. Испив «живой воды», они почувствовали в себе силушку богатырскую и решили унести терминал весом примерно 80 килограммов. Утащить с первого раза не получилось — помешал сетевой шнур. Спустя несколько минут главный зачинщик шалости понял, что позирует на камеру, и натянул шапку на глаза. Немного повозившись, они с другом все-таки вынесли терминал из здания.
Убежать с добычей в силу ее тяжести и собственного нетрезвого состояния злоумышленники не смогли. Сотрудники Росгвардии после нажатия тревожной кнопки за 9 минут догнали двоих товарищей и доставили в 128-й отдел полиции.