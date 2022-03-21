Telegram в марте впервые обогнал WhatsApp и стал самым популярным мессенджером в России

Telegram в марте опередил WhatsApp и впервые стал самым популярным мессенджером в России. Такие данные получили специалисты «МегаФона» на основе анализа мобильного интернет-трафика.

Популярность Telegram начала расти с 24 февраля, а за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах выросла с 48% до 63%. В компании отмечают, что на фоне ограничений доступа к ряду социальных сетей он стал больше использоваться как источник информационного контента. Доля WhatsApp при этом сократилась с 48% до 32%, и сейчас он находится на втором месте по объему трафика, доля Viber еще снизилась — с 5% до 4%.