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Telegram в марте впервые обогнал WhatsApp и стал самым популярным мессенджером в России

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Telegram в марте опередил WhatsApp и впервые стал самым популярным мессенджером в России. Такие данные получили специалисты «МегаФона» на основе анализа мобильного интернет-трафика.

Популярность Telegram начала расти с 24 февраля, а за первые две недели марта его доля в общем объеме трафика в мессенджерах выросла с 48% до 63%. В компании отмечают, что на фоне ограничений доступа к ряду социальных сетей он стал больше использоваться как источник информационного контента. Доля WhatsApp при этом сократилась с 48% до 32%, и сейчас он находится на втором месте по объему трафика, доля Viber еще снизилась — с 5% до 4%.

Telegram лидирует в 82 регионах, при этом WhatsApp остается самым популярным мессенджером в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Чечне. В среднем один пользователь Telegram в сутки расходует 101 Мб трафика, что почти в 4 раза больше, чем пользователь WhatsApp (26 Мб) и в 12,5 раза больше пользователя Viber (8 Мб).

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Комментарии (1)

VVM1962
если в одно место вставить паяльник, то можно и от мамы родной отказаться.
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