По предварительным данным, разбился самолет авиакомпании China Eastern. Он летел из Куньмина в Гуанчжоу и потерпел крушение в горной местности.
Пока данных о погибших нет. Известно, что на борту было 133 человека.
На юге Китая разбился пассажирский «Боинг»
Boeing-737 потерпел крушение на пути в Гуанчжоу. На борту было 133 человека, передают китайские СМИ.
По предварительным данным, разбился самолет авиакомпании China Eastern. Он летел из Куньмина в Гуанчжоу и потерпел крушение в горной местности.
Пока данных о погибших нет. Известно, что на борту было 133 человека.
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