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На юге Китая разбился пассажирский «Боинг»

Boeing-737 потерпел крушение на пути в Гуанчжоу. На борту было 133 человека, передают китайские СМИ.

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По предварительным данным, разбился самолет авиакомпании China Eastern. Он летел из Куньмина в Гуанчжоу и потерпел крушение в горной местности.

Пока данных о погибших нет. Известно, что на борту было 133 человека.

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Комментарии (1)

Игoрь
Если боинги падают -
значит - это кому-нибудь нужно?
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