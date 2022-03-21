На Большевиков устроили продуктовую драку и сломали нос миротворцу

Трое голодных и неплатёжеспособных бесчинствовали в продуктовом магазине в Невском районе Петербурга днём 19 марта. Дольше всего общаться с полицией предстоит тому, кто едва не превратил драку в поножовщину.
Нападению покупателей подвергся сотрудник магазина «24 часа» на проспекте Большевиков, 67/1, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Он имел неосторожность отказать троим мужчинам, которые потребовали безвозмездно снабдить их товарами.
Уходить с пустыми руками не хотелось, и троица набросилась на продавца. Прекратить избиение попытался 43-летний горожанин, но его быстро превратили из миротворца в противника.
Разнимали полицейские, приехавшие после заявки от очевидца.
Сотруднику магазина с синяками и ссадинами пришлось обратиться за медицинской помощью. Его заступнику досталось больше — ему сломали нос.
Устроивших драку доставили в отдел. Старшему из них 41 год, есть опыт в кражах, наркотиках и разбое, младший в прошлом месяце отметил 29-летие. Оба вышли из полиции с протоколами о нарушении общественного порядка (20.1 КоАП).
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, их 32-летний товарищ задержан на двое суток как подозреваемый в уголовном хулиганстве. По версии правоохранителей, в пылу схватки именно он размахивал ножом, обещая отправить противников на кладбище.