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На Большевиков устроили продуктовую драку и сломали нос миротворцу

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Трое голодных и неплатёжеспособных бесчинствовали в продуктовом магазине в Невском районе Петербурга днём 19 марта. Дольше всего общаться с полицией предстоит тому, кто едва не превратил драку в поножовщину.

Нападению покупателей подвергся сотрудник магазина «24 часа» на проспекте Большевиков, 67/1, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Он имел неосторожность отказать троим мужчинам, которые потребовали безвозмездно снабдить их товарами.

Уходить с пустыми руками не хотелось, и троица набросилась на продавца. Прекратить избиение попытался 43-летний горожанин, но его быстро превратили из миротворца в противника.

Разнимали полицейские, приехавшие после заявки от очевидца.

Сотруднику магазина с синяками и ссадинами пришлось обратиться за медицинской помощью. Его заступнику досталось больше — ему сломали нос.

Устроивших драку доставили в отдел. Старшему из них 41 год, есть опыт в кражах, наркотиках и разбое, младший в прошлом месяце отметил 29-летие. Оба вышли из полиции с протоколами о нарушении общественного порядка (20.1 КоАП).

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, их 32-летний товарищ задержан на двое суток как подозреваемый в уголовном хулиганстве. По версии правоохранителей, в пылу схватки именно он размахивал ножом, обещая отправить противников на кладбище.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

hal9000
"Прости сынок..но я не могу позволить тебе взять чужой мотоцикл..давай слезай пока я тебе не прострелил ноги"...(Терминатор 2 Судный день)
Софокл Аристархович
"Оба вышли из полиции с протоколами о нарушении общественного порядка (20.1 КоАП)" - это опять как понимать?!
Жаль, что роль каждого "злодея" в статье не расписана, но не исключаю, что не просто так они "группой" зашли, т.с. явно - не за пачкой сахара.
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