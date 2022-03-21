На Большевиков устроили продуктовую драку и сломали нос миротворцу

Трое голодных и неплатёжеспособных бесчинствовали в продуктовом магазине в Невском районе Петербурга днём 19 марта. Дольше всего общаться с полицией предстоит тому, кто едва не превратил драку в поножовщину.

Нападению покупателей подвергся сотрудник магазина «24 часа» на проспекте Большевиков, 67/1, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Он имел неосторожность отказать троим мужчинам, которые потребовали безвозмездно снабдить их товарами.

Уходить с пустыми руками не хотелось, и троица набросилась на продавца. Прекратить избиение попытался 43-летний горожанин, но его быстро превратили из миротворца в противника.