Евросоюз намерен закупиться йодом и защитными костюмами

Еврокомиссия обсуждает вопрос повышения готовности в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Процесс начался до спецоперации, теперь его предлагают форсировать.



О планах Еврокомиссии рассказал Financial Times ее представитель 21 марта. ТАСС со ссылкой на материал уточняет, что речь идет об увеличении запасов препаратов с йодом и средств индивидуальной защиты от радиации.

Вопрос был поднят с помощью Европейского управления реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA). Оно было создано после коронавирусной пандемии и занимается подготовкой к возможным ЧП в сфере здоровья.