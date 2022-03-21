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Евросоюз намерен закупиться йодом и защитными костюмами

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Еврокомиссия обсуждает вопрос повышения готовности в области химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Процесс начался до спецоперации, теперь его предлагают форсировать.

О планах Еврокомиссии рассказал Financial Times ее представитель 21 марта. ТАСС со ссылкой на материал уточняет, что речь идет об увеличении запасов препаратов с йодом и средств индивидуальной защиты от радиации.

Вопрос был поднят с помощью Европейского управления реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA). Оно было создано после коронавирусной пандемии и занимается подготовкой к возможным ЧП в сфере здоровья.

В ЕК отмечают, что пока к угрозам, связанным с ядерными объектами, Евросоюз не готов.

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Комментарии (3)

Главный спец по технике консервации
Раньше даты начала простых спецопераций назначали, теперь ядрёных. Чёта я очкую, Славик.
Игoрь
Какое место надо помазать йодом, чтобы выжить в термоядерном пекле?
valua
боятся! значит, уважают!
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