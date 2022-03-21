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Сахар в Удмуртии стал поводом для мошенничества почти на полмиллиона рублей

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Удмуртский предприниматель заказал в Интернете несколько тонн сахара и потерял связь с продавцом. Полиция возбудила дело о мошенничестве.

Ажиотажный спрос и пустые прилавки вынудили бизнесмена из Глазова искать сахар через сервис бесплатных объявлений. Как 21 марта сообщает региональное управление МВД, продавец нашелся в Пермском крае. Предприниматель согласился на покупку нескольких тонн сахара, в общей сложности перевел 465 тысяч рублей. Ни сахара, ни денег он не увидел, продавец больше на связь не выходил.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере.

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Комментарии (2)

Игорь1974
Ценник то на сахар вырос в 2 раза, но со скидкой вроде как только в 1.5 раза. А есть он везде, как-будто бы...А так то нет его. Но те кто проверяет, находят и по старой, наверное, цене.
Да что там сахар. Бумага для принтера стоит аж до 10 раз дороже. Пачка 500 листо стоит 2500 рублей. Но этого тоже нет...это все выдумки.
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