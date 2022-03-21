Сахар в Удмуртии стал поводом для мошенничества почти на полмиллиона рублей

Удмуртский предприниматель заказал в Интернете несколько тонн сахара и потерял связь с продавцом. Полиция возбудила дело о мошенничестве.
Ажиотажный спрос и пустые прилавки вынудили бизнесмена из Глазова искать сахар через сервис бесплатных объявлений. Как 21 марта сообщает региональное управление МВД, продавец нашелся в Пермском крае. Предприниматель согласился на покупку нескольких тонн сахара, в общей сложности перевел 465 тысяч рублей. Ни сахара, ни денег он не увидел, продавец больше на связь не выходил.
Дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере.