Четверо в масках час выносили миллион из съёмной квартиры на Подвойского

Ночной грабёж произошёл в Невском районе Петербурга. Трое жителей приглянувшейся преступникам двушки капитулировали перед кулаками и крепким словом.



Звонок из высотки на улице Подвойского, 24/3, поступил в полицию накануне в половине четвёртого ночи, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Звонивший заявил, что его соседей грабят.



Подробности наряд патрульно-постовой службы узнавал уже на месте у троих мужчин, младшему из которых 25 лет, старшему — 31 год. На троих они снимают двухкомнатную квартиру, примерно в 2:30 ночи их разбудил настойчивый звонок в дверь.

