Четверо в масках час выносили миллион из съёмной квартиры на Подвойского

Ночной грабёж произошёл в Невском районе Петербурга. Трое жителей приглянувшейся преступникам двушки капитулировали перед кулаками и крепким словом.
Звонок из высотки на улице Подвойского, 24/3, поступил в полицию накануне в половине четвёртого ночи, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Звонивший заявил, что его соседей грабят.
Подробности наряд патрульно-постовой службы узнавал уже на месте у троих мужчин, младшему из которых 25 лет, старшему — 31 год. На троих они снимают двухкомнатную квартиру, примерно в 2:30 ночи их разбудил настойчивый звонок в дверь.
Стоявший в парадной представился соседом снизу и заявил, что вопрос не требует отлагательств. Мысли о том, что, похоже, кого-то заливают, из жильцов выбили четверо в масках, которые ворвались, стоило открыть дверь.
Преступники заверили, что при сопротивлении будет хуже, и следующий час выискивали по комнатам деньги, украшения и гаджеты. Добычей стали 950 тысяч рублей наличными. Ещё в 700 тысяч хозяева оценили ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы и ювелирные изделия, которые унесли грабители.
Уголовное дело возбуждено по статье 161 УК. Налётчиков ищут.