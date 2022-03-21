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Четверо в масках час выносили миллион из съёмной квартиры на Подвойского

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Ночной грабёж произошёл в Невском районе Петербурга. Трое жителей приглянувшейся преступникам двушки капитулировали перед кулаками и крепким словом.

Звонок из высотки на улице Подвойского, 24/3, поступил в полицию накануне в половине четвёртого ночи, стало известно «Фонтанке» 21 марта. Звонивший заявил, что его соседей грабят.

Подробности наряд патрульно-постовой службы узнавал уже на месте у троих мужчин, младшему из которых 25 лет, старшему — 31 год. На троих они снимают двухкомнатную квартиру, примерно в 2:30 ночи их разбудил настойчивый звонок в дверь.

Стоявший в парадной представился соседом снизу и заявил, что вопрос не требует отлагательств. Мысли о том, что, похоже, кого-то заливают, из жильцов выбили четверо в масках, которые ворвались, стоило открыть дверь.

Преступники заверили, что при сопротивлении будет хуже, и следующий час выискивали по комнатам деньги, украшения и гаджеты. Добычей стали 950 тысяч рублей наличными. Ещё в 700 тысяч хозяева оценили ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы и ювелирные изделия, которые унесли грабители.

Уголовное дело возбуждено по статье 161 УК. Налётчиков ищут.

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Комментарии (5)

Danik
"Стоявший в парадной представился соседом снизу и заявил, что вопрос не требует отлагательств. Мысли о том, что, похоже, кого-то заливают, из жильцов выбили четверо в масках, которые ворвались, стоило открыть дверь."
Попробуй пойми этот поток сознания!
Это первоклассник пишет?
260602101
Спор хозяйствующих субъектов ?
Modest_5e4ce41f7533b
"Выносили" - такое впечатление, что они битый час таскали мешки с медяками. Миллион вынести не сложно, даже младенец справится с этим.
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