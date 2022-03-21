В Бурятии тушили первые в сезоне природные пожары

Пожары на площади почти 10 га зафиксированы в Бурятии. Пока что леса не горят.

О пожарах в нескольких районах Бурятии 21 марта рассказал РИА Новости заместитель директора государственной противопожарной службы республиканского агентства ГО и ЧС Николай Семенихин. По его данным, зафиксировано четыре случая возгорания, два из них на площади в 3 и 5 гектаров.

Семенихин отметил, что пока речь идет о сельскохозяйственных палах, до лесов огонь не добрался. Ранние пожары на полях он связал с маленьким количеством снега. В прошлом сезоне особый противопожарный режим был введен с 1 апреля.