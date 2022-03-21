FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге полиция спасала врача от кавалера с сайта знакомств. На первом свидании он позволил себе лишнее

11
Печать

Врач-терапевт стал жертвой ограбления в Красносельском районе Петербурга. Преступник воспользовался его желанием найти любовь в Интернете, но вместо встречи тет-а-тет устроил групповое свидание, стало известно «Фонтанке» 21 марта.

Компанию себе 43-летний терапевт частной клиники почти с двадцатилетним стажем подыскал на сайте знакомств, рандеву назначили на 20 марта. В квартиру на Гатчинском шоссе обещал зайти молодой человек по имени Алик, но вместо одно жгучего брюнета медик увидел на пороге троих.

Гости в деталях расписали, что сделают со своим визави, если он не обеспечит доступ к своей банковской карте. К такой интимности мужчина оказался не готов, и на продиктованный номер тут же утекли 6,5 тысячи рублей.

Едва компания успела хлопнуть дверью, он набрал телефон службы «112».

Подоспевшие на место полицейские задержали одного из визитёров. В отдел с ними уехал 23-летний Малачислав из Дагестана. Встречу с врачом квалифицировали как грабёж группой лиц по предварительному сговору (161 УК).

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

DrDick
И смех, и грех :)))
мухомор
ах-ха-ха
5 лет за 6,5 тысяч.
Экскомьюникадо
В рф лучшая медицина это иконостас
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний