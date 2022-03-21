Верховный суд велел магазину вернуть деньги за подарочный сертификат

ВС РФ разбирался с иском Роспотребнадзора к магазину косметики «РИВ ГОШ». В отличие от трех судов предыдущих инстанций, отказ вернуть деньги за сертификат он признал незаконным.

Решение Верховного суда принято по истории, которая началась в Кемеровской области. Магазин отказался обратно менять сертификат на деньги, и тогда его владелица обратилась в Роспотребнадзор. Тот встал на ее сторону и оштрафовал магазин на 10 тысяч рублей. Продавец обжаловал решение, и началась судебная тяжба.

Верховный суд, пишет 21 марта «Коммерсантъ», указал на то, что закон «не предусматривает право продавца удерживать деньги, уплаченные за карту», и велел средства вернуть. Отмечается, что в правилах «РИВ ГОШ» прописан лишь один случай возврата денег за сертификат — если товар не передан покупателю в срок. Однако при покупке карты предварительной оплаты ни конкретный товар, ни срок его передачи не определяются.