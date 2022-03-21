FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Коммерсантъ»: Губернаторы просят отменить прямые выборы, на это нет денег

25
Печать

В Кремле могут рассмотреть вопрос об отмене прямых губернаторских выборов в нескольких регионах. Региональные власти хотят сэкономить.

О том, что такая возможность может быть рассмотрена, 21 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в аппарате президента. Отмечается, что отменить грядущие этой осенью выборы попросили сами губернаторы. В качестве альтернативы может быть предложено голосование за кандидатуру депутатами местных парламентов. Не исключается и перенос региональных выборов решением Центризбиркома.

Главная причина для отмены прямых выборов — экономическая. Переживают в регионах и за свои рейтинги на фоне спецоперации.

Осенью 2022 года губернаторы должны обновиться во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках: Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

Akabos
От себя предлагаю: сэкономить на зарплатах губернаторов и мэров, а также законодательных собраний.
Akabos
Отлично рацпредложение! Поддерживаю
Modest_5e4ce41f7533b
А почему бы не устроить лотерею? Кандидаты делают приличный взнос, отсекающий всякую шелупонь, победитель встраивается в вертикаль и исправно выполняет указания сверху. И пусть кто-то не скажет, что это не божий промысел.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний