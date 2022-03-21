«Коммерсантъ»: Губернаторы просят отменить прямые выборы, на это нет денег

О том, что такая возможность может быть рассмотрена, 21 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в аппарате президента. Отмечается, что отменить грядущие этой осенью выборы попросили сами губернаторы. В качестве альтернативы может быть предложено голосование за кандидатуру депутатами местных парламентов. Не исключается и перенос региональных выборов решением Центризбиркома.

В Кремле могут рассмотреть вопрос об отмене прямых губернаторских выборов в нескольких регионах. Региональные власти хотят сэкономить.

Главная причина для отмены прямых выборов — экономическая. Переживают в регионах и за свои рейтинги на фоне спецоперации.

Осенью 2022 года губернаторы должны обновиться во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках: Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.

