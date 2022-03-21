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Сразу два ДТП на проспекте Маршала Жукова в Петербурге спровоцировали серьезный затор

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ДТП в Красносельском районе Петербурга замедлило движение автомобилей. На перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ленинского образовались заторы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 21 марта, к месту аварии подъехали реанимобиль и карета скорой помощи. Там же, судя по снимкам, находятся полицейские.

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На фотографиях, сделанных пользователям соцсети, заметно, что удар лишил одну из машин переднего бампера. В пресс-службе ГУ МВД региона заявили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали трое — их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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По данным карт «Яндекса», на участках вблизи места аварии сформировались плотные заторы. Сервис также предупреждает об аварии на пересечении Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова.

В целом загруженность дорог утреннего Петербурга «Яндекс Карты» оценивают в пять баллов из десяти.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

aalex
Пора уже и тут и в пересечении Жукова -Казакова и пересечении Стачек - Жукова строить рзаноуровневые развязки.

прям уже очень очень нужно.
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