Сразу два ДТП на проспекте Маршала Жукова в Петербурге спровоцировали серьезный затор

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 21 марта, к месту аварии подъехали реанимобиль и карета скорой помощи. Там же, судя по снимкам, находятся полицейские.

ДТП в Красносельском районе Петербурга замедлило движение автомобилей. На перекрестке проспектов Маршала Жукова и Ленинского образовались заторы.

На фотографиях, сделанных пользователям соцсети, заметно, что удар лишил одну из машин переднего бампера. В пресс-службе ГУ МВД региона заявили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали трое — их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным карт «Яндекса», на участках вблизи места аварии сформировались плотные заторы. Сервис также предупреждает об аварии на пересечении Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова.

В целом загруженность дорог утреннего Петербурга «Яндекс Карты» оценивают в пять баллов из десяти.