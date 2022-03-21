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До десяти не дотянем. Петербург продолжает греться под антициклоном

Солнечная и сухая погода ждет петербуржцев 21 марта. В небе антициклон, город на его периферии.

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По данным Гидрометцентра, на фоне солнечной погоды будет слабый ветерок, днем воздух разогреется до девяти градусов.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что погоду в городе определяет обширный антициклон. Во вторник картина будет почти такой же, разве что на градус прохладней.

© Фонтанка.Ру

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