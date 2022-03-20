Москва отсрочила Минску погашение обязательств по госкредитам на 5–6 лет

Белоруссия сможет погасить обязательства по российским госкредитам на пять-шесть лет позже, сообщил 20 марта министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», — рассказал глава белорусского Минфина в эфире телеканала «Беларусь-1».