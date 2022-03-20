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Москва отсрочила Минску погашение обязательств по госкредитам на 5–6 лет

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Белоруссия сможет погасить обязательства по российским госкредитам на пять-шесть лет позже, сообщил 20 марта министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», — рассказал глава белорусского Минфина в эфире телеканала «Беларусь-1».

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Комментарии (19)

Эд Хэммет
Очевидно, кремль дожал Луку и в ближайшее время части Белоруссии войдут на территорию Украины. Это точно ускорит крах лукашенковского режима. Белоруссия - страна небольшая и санкциями её просто задушат.
Военные её воевать с украинцами сильно не хотят и дальше возможны разные варианты вплоть до массовой сдачи в плен.
ShkVAl
Мне тоже для своих ничего чужого не жалко!
263836471
Вот ведь батько, из всего выгоду извлекает...
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