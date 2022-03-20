FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Житель Сертолово напал на полицейского с битой

5
Печать

Житель Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) задержан после нападения на сотрудника полиции.

Как сообщает 20 марта 47news, субботней ночью из дома на улице Златолавая в полицию поступила заявка о шуме. На место прибыл наряд полиции. Сотрудникам открыл 42-летний мужчина и неожиданно ударил одного из них битой по голове.

У полицейского зафиксировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи он продолжил службу.

Нападавшего задержали и поместили в камеру. Сначала в отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, а затем возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Otkating
Танкисты. Пьянь.
263784231
Наверное, укропских сайтов насмотрелся:"Из–за обилия жестокого контента и пропаганды средневековых нравов движение Талибан (запрещенная в России организация) заблокировал на территории Афганистана доступ к украинским сайтам".
hal9000
Хм..сотрясение и закрытая черепно мозговая травма.."после оказания медицинской помощи он продолжил службу..битой по башке получил и пофиг..он в каске чтоли был?!..
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний