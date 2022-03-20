Житель Сертолово напал на полицейского с битой

Житель Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) задержан после нападения на сотрудника полиции.



Как сообщает 20 марта 47news, субботней ночью из дома на улице Златолавая в полицию поступила заявка о шуме. На место прибыл наряд полиции. Сотрудникам открыл 42-летний мужчина и неожиданно ударил одного из них битой по голове.



У полицейского зафиксировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. После оказания медицинской помощи он продолжил службу.



Нападавшего задержали и поместили в камеру. Сначала в отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве, а затем возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

