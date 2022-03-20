Минобороны РФ объявило о разгроме батальона «Донбасс»

Подразделения российских вооруженных сил на Украине в течение дня 20 марта продвинулись на 12 километров и завершают разгром националистического батальона «Донбасс», отчитывается Министерство обороны.



Авиация за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пунктов и пять складов. В воздухе сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала военной спецоперации на Украине уничтожены 1 483 танка и 214 беспилотников противника, отмечается в сообщении.

