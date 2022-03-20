FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны РФ объявило о разгроме батальона «Донбасс»

15
Печать

Подразделения российских вооруженных сил на Украине в течение дня 20 марта продвинулись на 12 километров и завершают разгром националистического батальона «Донбасс», отчитывается Министерство обороны.

Авиация за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пунктов и пять складов. В воздухе сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала военной спецоперации на Украине уничтожены 1 483 танка и 214 беспилотников противника, отмечается в сообщении.

24 февраля президент России Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

ret
На Украине походу дела, под каждым кустом - танк или склад боеприпасов. А вражеских беспилотников - как мух над г...ом. Не успеют уничтожить - как новые появляются...
Local
А что по боевым потерям?
Otkating
От министерства чрезвычайных ситуаций до министерства по созданию чрезвычайных ситуаций -.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний