Бекхэм передал свой Instagram врачу харьковского роддома

Футболист Дэвид Бекхэм решил временно передать свой аккаунт в Instagram с 71 миллионом подписчиков врачу харьковского перинатального центра. Вместе с UNICEF он открыл сбор для поддержки пострадавших от боевых действий на Украине.



В последнем посте от 20 марта Бекхэм рассказал, что передаёт соцсети Ирине, главе перинатального центра в Харькове, где женщины рожают детей во время боевых действий. «Смотрите мои сторис, чтобы узнать больше о замечательной работе, которую Ирина и другие врачи, такие, как она, делают, чтобы спасти жизнь на Украине. Пожалуйста, окажите любую помощь UNICEF», — с такими словами футболист обратился к подписчикам.

