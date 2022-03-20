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Бекхэм передал свой Instagram врачу харьковского роддома

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Футболист Дэвид Бекхэм решил временно передать свой аккаунт в Instagram с 71 миллионом подписчиков врачу харьковского перинатального центра. Вместе с UNICEF он открыл сбор для поддержки пострадавших от боевых действий на Украине.

В последнем посте от 20 марта Бекхэм рассказал, что передаёт соцсети Ирине, главе перинатального центра в Харькове, где женщины рожают детей во время боевых действий. «Смотрите мои сторис, чтобы узнать больше о замечательной работе, которую Ирина и другие врачи, такие, как она, делают, чтобы спасти жизнь на Украине. Пожалуйста, окажите любую помощь UNICEF», — с такими словами футболист обратился к подписчикам.

Теперь в его сторис Ирина показывает условия, в которых она и её коллеги работают, по её словам, 24/7, а также матерей с новорождёнными детьми.

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Комментарии (6)

Otkating
Человек с большой буквы
Ник Приносящий Счастье
А в донецкие больницы чего инстаграм свой не передавал? Тоже мне, герой выискался.
zlopopik
Ожидается много-много жертв? Все уже спланировано и подготовлено? Прямая трансляция начата.
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