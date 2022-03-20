FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

СКА обыграл «Спартак» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч четвертьфинала КХЛ против московского «Спартака». Встреча прошла в Санкт-Петербурге 20 марта.

0
Печать

Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:1. Голы за СКА забили Александр Волков (9 минута) и Игорь Ожиганов (49). «Спартак» ответил точным броском Александра Хохлачева (29).

Таким образом СКА сравнял счет в серии 1–1. Третий матч пройдет в Москве 22 марта. Победителем серии станет команда, первой одержавшая четыре победы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний