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Башкирия и ДНР подписали коммюнике о сотрудничестве

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Глава ДНР Денис Пушилин и глава Башкортостана Радий Хабиров 20 марта подписали коммюнике о развитии сотрудничества, а также соглашение о сотрудничестве между администрациями Донецка и Уфы. Церемония состоялась в Донецке, сообщает ТАСС.

Пушилин заявил, что Башкортостан и раньше оказывал поддержку Донбассу, теперь же она особенно актуальна.

«Башкортостан для нас стал уже настолько близким, у нас есть много точек соприкосновения по разным темам, и это все возникло не сейчас, а еще тогда, когда ДНР была не признана», — отметил глава ДНР.

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Комментарии (7)

MaxMara
Неужели офис ммм в Башкирии откроет
Dmitry Antonov
Нормальное такое международное сотрудничество. Полное и бесповоротное международное признание.
Zomby Zonderkommando
Ну теперь заживут!
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