Башкирия и ДНР подписали коммюнике о сотрудничестве

Глава ДНР Денис Пушилин и глава Башкортостана Радий Хабиров 20 марта подписали коммюнике о развитии сотрудничества, а также соглашение о сотрудничестве между администрациями Донецка и Уфы. Церемония состоялась в Донецке, сообщает ТАСС.



Пушилин заявил, что Башкортостан и раньше оказывал поддержку Донбассу, теперь же она особенно актуальна.



«Башкортостан для нас стал уже настолько близким, у нас есть много точек соприкосновения по разным темам, и это все возникло не сейчас, а еще тогда, когда ДНР была не признана», — отметил глава ДНР.

