Финалисты трека «Международный» конкурса «Лидеры России» смогут ускоренно получить гражданство РФ

По итогам финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России» (флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей») в Москве выбраны семь суперфиналистов. Они поборются за победу в суперфинале с представителями других треков.
Семь конкурсантов получили путевки в суперфинал конкурса «Лидеры России» и станут обладателями образовательного гранта в 1 млн рублей. Все 70 конкурсантов, участвовавших в финале, получили сертификаты на обращение за российским гражданством по упрощенной процедуре.
Трек «Международный» проводится впервые по решению президента России, заявки на участие в нем подали более 10 тысяч человек из 150 стран мира. В финал вышли граждане 19 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Чехии, Эстонии, Узбекистана и Украины.