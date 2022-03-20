Финалисты трека «Международный» конкурса «Лидеры России» смогут ускоренно получить гражданство РФ

По итогам финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России» (флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей») в Москве выбраны семь суперфиналистов. Они поборются за победу в суперфинале с представителями других треков.

Семь конкурсантов получили путевки в суперфинал конкурса «Лидеры России» и станут обладателями образовательного гранта в 1 млн рублей. Все 70 конкурсантов, участвовавших в финале, получили сертификаты на обращение за российским гражданством по упрощенной процедуре.

