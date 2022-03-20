На Медиков тушили подсобку. Смотрите, как выглядит пожар, когда в здании нет стен

Три пожарных расчёта боролись с огнём в Петроградском районе Петербурга 20 марта.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Медиков, 9 поступил в 11:32. В 4-этажном строящемся здании загорелось 30-метровое подсобное помещение на втором этаже. Оно выгорело полностью.
Фотографиями и видео делятся читатели «Фонтанки» и подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно огонь в недрах здания. Плотный чёрный дым врывается наружу.
Три расчёта (16 человек) ликвидировали пожар к 11:59. Никто не пострадал.