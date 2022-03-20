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На Медиков тушили подсобку. Смотрите, как выглядит пожар, когда в здании нет стен

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Три пожарных расчёта боролись с огнём в Петроградском районе Петербурга 20 марта.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Медиков, 9 поступил в 11:32. В 4-этажном строящемся здании загорелось 30-метровое подсобное помещение на втором этаже. Оно выгорело полностью.

Фото: Читатель «Фонтанки» Борис
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Фотографиями и видео делятся читатели «Фонтанки» и подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Видно огонь в недрах здания. Плотный чёрный дым врывается наружу.

Три расчёта (16 человек) ликвидировали пожар к 11:59. Никто не пострадал.

Фото: Читатель «Фонтанки» Борис

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Комментарии (1)

finger1971
Ну там не строят, а демонтируют.
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