На КАД начинают ограничивать движение для весенней уборки

На участке внутреннего кольца КАД Петербурга между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 21 по 28 марта будут перекрывать одну полосу движения. Всего их там четыре.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 45-го по 51-й километр в течение недели собираются убирать смёт в разделительной полосе. Для этого надо перекрывать четвёртую полосу. На первой, второй и третьей скорость ограничат до 50 км/ч.

