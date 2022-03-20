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На КАД начинают ограничивать движение для весенней уборки

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На участке внутреннего кольца КАД Петербурга между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 21 по 28 марта будут перекрывать одну полосу движения. Всего их там четыре.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке с 45-го по 51-й километр в течение недели собираются убирать смёт в разделительной полосе. Для этого надо перекрывать четвёртую полосу. На первой, второй и третьей скорость ограничат до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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