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Бойцы петербургского ОМОНа помолились за здравие военнослужащих, участвующих в спецоперации

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Ветераны, члены семей сотрудников и бойцы Росгвардии приняли участие в молебне о здравии военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 марта.

Литургия состоялась в Морском Никольском соборе в Кронштадте. Её провел настоятель храма архимандрит Алексий.

Фото: фото пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: фото пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: фото пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: фото пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: фото пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Фото: фото пресс-службы управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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Свечки за здравие военнослужащих поставили сотрудники спецподразделений ОМОН «Бастион», «Балтика» и управления вневедомственной охраны во главе с начальником штаба генерал-майором Евгением Вагнером и и его заместителем Алексеем Венедиктовым.

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Комментарии (7)

Leo.S
Однако..., какая дичь пошла.
Фомальгаут
Боюсь, им придётся молиться всё чаще....
alex_k
это конечно хорошо, но по жизни они вообще занимаются покаянием? Молиться нужно каждый день
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