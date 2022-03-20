Бойцы петербургского ОМОНа помолились за здравие военнослужащих, участвующих в спецоперации

Ветераны, члены семей сотрудников и бойцы Росгвардии приняли участие в молебне о здравии военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 марта.
Литургия состоялась в Морском Никольском соборе в Кронштадте. Её провел настоятель храма архимандрит Алексий.
Свечки за здравие военнослужащих поставили сотрудники спецподразделений ОМОН «Бастион», «Балтика» и управления вневедомственной охраны во главе с начальником штаба генерал-майором Евгением Вагнером и и его заместителем Алексеем Венедиктовым.