Бойцы петербургского ОМОНа помолились за здравие военнослужащих, участвующих в спецоперации

Ветераны, члены семей сотрудников и бойцы Росгвардии приняли участие в молебне о здравии военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 марта.



Литургия состоялась в Морском Никольском соборе в Кронштадте. Её провел настоятель храма архимандрит Алексий.