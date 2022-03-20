Трассу М-11 открыли после мощного пожара. Пострадал водитель фуры

Движение по платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области открыли днём 20 марта в рабочем режиме после ликвидации последствий серьёзной аварии. Об этом сообщает новгородский отдел ГИБДД в своём паблике «ВКонтакте».



Из-за опрокидывания фуры, как уже писала «Фонтанка», дорога в направлении от Петербурга к Великому Новгороду оказалась практически перекрыта.

