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Трассу М-11 открыли после мощного пожара. Пострадал водитель фуры

Опрокинувшийся грузовик на два часа перекрыл проезд.

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Движение по платной автодороге М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области открыли днём 20 марта в рабочем режиме после ликвидации последствий серьёзной аварии. Об этом сообщает новгородский отдел ГИБДД в своём паблике «ВКонтакте».

Из-за опрокидывания фуры, как уже писала «Фонтанка», дорога в направлении от Петербурга к Великому Новгороду оказалась практически перекрыта.

ГИБДД уточняет обстоятельства. Около 11:45 на 564-м километре трассы 44-летний водитель большегруза совершил наезд на левое металлическое барьерное ограждение. Машина опрокинулась и загорелась. Водитель выжил и даже остался относительно цел: ему оказали разовую медицинскую помощь на месте происшествия. По словам очевидцев, он, вероятно, уснул за рулём, и его быстро вытащили из кабины.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

В 13:30 движение по трассе М-11 «Нева» было восстановлено, отчитывается ОГИБДД МО МВД России «Новгородский».

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