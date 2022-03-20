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Мотоциклисты в Петербурге спешат открыть сезон

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На улицы Петербурга начинают выезжать мотоциклисты. Автомобилистам стоит вспомнить навык отслеживания их по боковым зеркалам.

Видеозапись заезда нескольких десятков человек, сделанная в центре города, судя по облачной погоде, в субботу, появилась 20 марта в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Официального открытия мотосезона ещё не было. Некоторые мотоциклисты считают такие выезды преждевременными: гололедица в Петербурге сохраняется в ночные и утренние часы.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Но многие торопятся. Есть уже и первые аварии, например 17 марта ДТП случилось на дамбе.

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Комментарии (2)

Gudd-Head
Можно снова заходить на сайт мотобратанов смотреть на фарш)
Фомальгаут
Кому-то нравится "мотоциклетный сезон" в Питере кроме самих мотоциклистов?
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