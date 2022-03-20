Мотоциклисты в Петербурге спешат открыть сезон

На улицы Петербурга начинают выезжать мотоциклисты. Автомобилистам стоит вспомнить навык отслеживания их по боковым зеркалам.
Видеозапись заезда нескольких десятков человек, сделанная в центре города, судя по облачной погоде, в субботу, появилась 20 марта в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Официального открытия мотосезона ещё не было. Некоторые мотоциклисты считают такие выезды преждевременными: гололедица в Петербурге сохраняется в ночные и утренние часы.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Но многие торопятся. Есть уже и первые аварии, например 17 марта ДТП случилось на дамбе.