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Авен, Фридман и Хан вышли из правления еврейского благотворительного фонда Genesis Group

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Российские миллиардеры Петр Авен, Герман Хан и Михаил Фридман после попадания под европейские санкции вышли из совета директоров Genesis Philanthropy Group (GPG), одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций, сообщает 20 марта «Интерфакс» со ссылкой на JTA. Они были основателями группы. Их заменят два новых члена совета директоров — Исраэль Гольдшмидт и Сэнфорд Кардин.

«Чтобы гарантировать способность GPG оставаться верной своей миссии и опираться на фундамент, который мы создали за последние 15 лет, все трое вышли из состава совета директоров», — говорится в сообщении группы.

Санкции в сообщении не упомянуты, при этом подчёркивается, что недавнее обещание группы выделить 10 млн долларов на гуманитарную помощь Украине остаётся в силе.

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Комментарии (6)

bluxer
Кстати, при Сталине был неплохой опыт использовать евреев для установления полезных связей с Западом. Это называлось "Еврейский антифашистский комитет". Когда необходимость в нем отпала, людей слили.
Может быть, нашим властям имеет смысл возродить это начинание.
Otkating
Казачья Станица.
Otkating
Мы помним как Вы в Каневской выкупали сахарный завод.
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