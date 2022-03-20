Авен, Фридман и Хан вышли из правления еврейского благотворительного фонда Genesis Group

Российские миллиардеры Петр Авен, Герман Хан и Михаил Фридман после попадания под европейские санкции вышли из совета директоров Genesis Philanthropy Group (GPG), одной из крупнейших еврейских благотворительных организаций, сообщает 20 марта «Интерфакс» со ссылкой на JTA. Они были основателями группы. Их заменят два новых члена совета директоров — Исраэль Гольдшмидт и Сэнфорд Кардин.



«Чтобы гарантировать способность GPG оставаться верной своей миссии и опираться на фундамент, который мы создали за последние 15 лет, все трое вышли из состава совета директоров», — говорится в сообщении группы.

