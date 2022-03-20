Фанаты «Зенит» ответили «братьям» из Сербии, которые поддержали Россию

Болельщики «Зенита» провели на стадионе «Петровский» акцию в знак благодарности с фанатами из Сербии. Перфоманс прошел 19 марта после игры «Зенит» — «Арсенал» (Тула).
Петербургские фанаты развернулись несколько баннеров. На одном было написано: «Сербы и Русские братья навек», на другом — «Братья, они лицемеры и никогда не признают правду», на третьем — «Мы знаем, они не хотят дать миру шанс».
Эта акция стала ответом на акцию сербских болельщиков, которая прошла в Белграде 18 марта во время ответного матч а1/8 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Рейнджерс». На трибунах развернули множество российских флагов. Кроме того, фанаты развернули баннеры с перечислением военных конфликтов от 1950 года по настоящее время при участии США.