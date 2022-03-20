После блокировки в России Facebook потерял 40% аудитории. Как это отразилось на вас?

Исследовательская компания Mediascope подсчитала ежедневную аудиторию самых популярных в России социальных сетей. В исследование вошли и заблокированные сервисы, сообщает РБК 20 марта.



По данным Mediascope, аудитория Facebook 24 февраля превышала 9,6 млн человек старше 12 лет. 5 марта, на второй день блокировки, она оценивалась в 9 млн, а 10–15 марта — в 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня.



У Instagram максимальная ежедневная аудитория за три последние недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки. Тогда в приложение или на сайт зашли почти 40,9 млн россиян. На следующий день число пользователей Instagram уже снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн россиян.

