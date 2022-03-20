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После блокировки в России Facebook потерял 40% аудитории. Как это отразилось на вас?

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Исследовательская компания Mediascope подсчитала ежедневную аудиторию самых популярных в России социальных сетей. В исследование вошли и заблокированные сервисы, сообщает РБК 20 марта.

По данным Mediascope, аудитория Facebook 24 февраля превышала 9,6 млн человек старше 12 лет. 5 марта, на второй день блокировки, она оценивалась в 9 млн, а 10–15 марта — в 5,5–6,9 млн человек в зависимости от дня.

У Instagram максимальная ежедневная аудитория за три последние недели была зафиксирована 14 марта, в первый день блокировки. Тогда в приложение или на сайт зашли почти 40,9 млн россиян. На следующий день число пользователей Instagram уже снизилось более чем на 16%, до 34,2 млн россиян.

На фоне блокировки Facebook и Instagram выросла аудитория «ВКонтакте». Если 24 февраля ее пользователями были 46,5 млн россиян, то 15 марта — уже 50,3 млн.

Исследование соцсетей затрагивало период с 24 февраля по 15 марта. Учитывалось число россиян, которые в течение суток заходили хотя бы на минуту на ту или иную площадку или пользовались ее мобильным приложением.

Как вы сейчас пользуетесь соцсетями?

Facebook полностью в России заблокировали 4 марта. С 1 марта Роскомнадзор вновь стал замедлять работу Twitter, а 11 марта объявил, что с 14-го числа заблокирует Instagram.

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Комментарии (3)

Otkating
Отдохнуть не просто на нас, но и без нас.
allyouneedislove
никак не отразилось: меньше народу = больше кислороду
в данном случае: меньше нагрузка на ресурсы сети = более быстрая загрузка всего
пользовались раньше, и пользоваться продолжат
мало ли какие там старые маразматики чего-то хотят
свалить из страны гораздо проще, чем подлизывать сегодня всяким упырям, у которых руки по локоть в крови, и от которой им теперь не отмыться
хотели войти в историю - как завоеватели, а вошли как орки и вурдалаки
Piter Russo
Это интересно больше рекламодателям и блогерам зарабатывавши на рекламе, чем всем остальным.
Личные контакты люди перевели в телеграмм и ватс-ап, кое-кто вспомнил про вайбер и сигнал.
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