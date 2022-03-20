В Петербурге за сутки выздоровели более тысячи ковидных пациентов, а госпитализированы были 88

За минувшие сутки в России выявлено 31 035 новых случаев заражения коронавирусом, информирует 20 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, 19 марта сообщалось о 32 958 новых заболевших, 18-го — о 34 442, 17-го — о 34 819.



В Петербурге за сутки 1 398 новых случаев ковида. Вчера сообщалось о 1 472, 18 марта — о 1 486, 17-го — о 1 560.



Выше статистика только в Свердловской области (1 670). В остальных регионах — ниже тысячи заболевших.



Что касается летальных исходов, в стране за сутки подтверждено 434 (вчера 495), в том числе в Петербурге 23 (вчера 27), в Москве — 31 (вчера 30), в Свердловской области — 10 (вчера 11).

