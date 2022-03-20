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В Петербурге за сутки выздоровели более тысячи ковидных пациентов, а госпитализированы были 88

Заболеваемость коронавирусом снижается в Петербурге и по всей России.

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За минувшие сутки в России выявлено 31 035 новых случаев заражения коронавирусом, информирует 20 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, 19 марта сообщалось о 32 958 новых заболевших, 18-го — о 34 442, 17-го — о 34 819.

В Петербурге за сутки 1 398 новых случаев ковида. Вчера сообщалось о 1 472, 18 марта — о 1 486, 17-го — о 1 560.

Выше статистика только в Свердловской области (1 670). В остальных регионах — ниже тысячи заболевших.

Что касается летальных исходов, в стране за сутки подтверждено 434 (вчера 495), в том числе в Петербурге 23 (вчера 27), в Москве — 31 (вчера 30), в Свердловской области — 10 (вчера 11).

В Петербурге за сутки в больницы попали 88 пациентов с COVID-19, а выздоровели 1 024.

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Комментарии (3)

VKuser199962806
Печалька для чиновников. Два года пилили ковидный бюджет вагонами .
xepnuminu
странно что про госпитализацию от спецоперации совсем ничего
Otkating
— Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочка живёт…

— Блин! Путин просил не бить по Амстердаму, Песков - по Лондону и Парижу, Медведев - по Берлину… Другие наши звонили, список большой... А куда бить тогда, в случае чего?
— По Воронежу, наших точно нет!
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