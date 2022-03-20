В центре Петербурга фельдшер скорой получил кулаком в грудь от нетрезвого пациента

Сотрудники скорой встретили отпор при попытке оказания помощи в Центральном районе Петербурга. Фельдшера самого увезли в больницу.



Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, накануне утром скорую вызывали к «Стокманну» на улице Восстания. Помощь потребовалась нетрезвому жителю Ленобласти. Пациент с агрессией встретил попытку 31-летнего фельдшера провести осмотр и ударил его несколько раз в грудь.



Пострадавшего медика увезли в Александровскую больницу с ушибом грудной клетки. После оказания помощи его отпустили домой.

