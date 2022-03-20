FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Оливер» разрушился, встречаем «Питера». В Петербурге ожидается плюс 10

Новый антициклон с мужским именем вернул в Петербург солнце. Благодаря отсутствию облаков усилится прогрев воздуха.

3
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в городе будет без осадков, ветер умеренный. Ночью местами ещё могло быть минус 1–3 градуса, днём же ожидается плюс 8–10, на побережье Финского залива местами до плюс 6. Атмосферное давление остаётся выше нормы.

Такую погоду нам принёс скандинавский антициклон, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедший накануне по территории Северной столицы атмосферный фронт существенно ограничил дневной прогрев, максимальная температура составила всего +3…+4 градуса, и ознаменовал собой смену антициклонов на карте погоды. На смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями сегодня, 20 марта, облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю. Ну а обилие солнца обеспечит более хороший прогрев», — сообщает Леус.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Gudd-Head
Таки Питер или Петер?
Alex000
Встречайте сериал "Подниматели пыли", сезон следующий.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний