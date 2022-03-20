«Оливер» разрушился, встречаем «Питера». В Петербурге ожидается плюс 10

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 марта в городе будет без осадков, ветер умеренный. Ночью местами ещё могло быть минус 1–3 градуса, днём же ожидается плюс 8–10, на побережье Финского залива местами до плюс 6. Атмосферное давление остаётся выше нормы.



Такую погоду нам принёс скандинавский антициклон, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



«Прошедший накануне по территории Северной столицы атмосферный фронт существенно ограничил дневной прогрев, максимальная температура составила всего +3…+4 градуса, и ознаменовал собой смену антициклонов на карте погоды. На смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями сегодня, 20 марта, облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю. Ну а обилие солнца обеспечит более хороший прогрев», — сообщает Леус.

