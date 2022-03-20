Минобороны: С Чёрного моря совершён удар крылатыми ракетами «Калибр»

«Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники. Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. С данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины», — сообщает Минобороны.

За последние часы использовались ракеты «Калибр» и «Кинжал». Обстрел вёлся, в частности, из акваторий Чёрного и Каспийского морей.

За ночь авиация поразила 62 военных объекта Украины, в том числе три командных пункта и установку реактивных систем залпового огня. Сбита в воздухе украинская техника: вертолёт Ми-8, шесть беспилотников, одна тактическая баллистическая ракета «Точка-У»; уничтожены шесть мобильных комплексов РЭБ «Буковель», отмечается в сообщении.



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