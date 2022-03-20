FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ЦБ позволил Мосбирже провести операции для нерезидентов из недружественных стран

5
Печать

Банк России принял решение позволить Московской бирже осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных государств с 21 марта по 1 апреля, сообщила биржа на своём сайте.

«С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно [на некоторые операции]», — говорится в сообщении.

Профессиональные участники рынка получили возможность провести на бирже операции, направленные на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся нерезидентами из недружественных стран.

Кроме того, по решению ЦБ 21 марта Мосбиржа возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ), при этом на торгах будет установлен запрет коротких продаж.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

VadD
Разумно... Продать за 300 руб. да 28 февраля, а выкупить после за 10руб... Ну как "они" так и "мы"... они же недвижимость "там" почти за бесценок покупают на спаде, а "мы" здесь восполняем, то, что "там" за бесценок... И полагаю, не плохо заработаем. Главное, чтобы все в "дом")
Piter Russo
Это можно прочесть как ЦБ РФ дает возможность задешево и лигитимно выкупить эмитентам свои ценные бумаги и долги обращавшиеся на московской бирже у не резидентов.
Главный спец по технике консервации
Россия - щедрая душа! Говорят(ТМ), сбер в лондОне взлетел до 4 центов за акцию.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний