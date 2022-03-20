ЦБ позволил Мосбирже провести операции для нерезидентов из недружественных стран

Банк России принял решение позволить Московской бирже осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных государств с 21 марта по 1 апреля, сообщила биржа на своём сайте.
«С целью уменьшения обязательств, возникших из сделок, совершенных до 28 февраля 2022 года включительно на Московской бирже в интересах нерезидентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия, Банк России выдал разрешение Московской бирже, Национальному клиринговому центру (НКЦ) и Национальному расчетному депозитарию (НРД) с 21 марта по 1 апреля 2022 года включительно [на некоторые операции]», — говорится в сообщении.
Профессиональные участники рынка получили возможность провести на бирже операции, направленные на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся нерезидентами из недружественных стран.
Кроме того, по решению ЦБ 21 марта Мосбиржа возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа (ОФЗ), при этом на торгах будет установлен запрет коротких продаж.