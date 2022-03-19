FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Болгария намерена полностью отказаться от российского газа

12
Печать

Власти Болгария собираются отказаться от российского газа после того, как закончится действующий контракт с «Газпромом», заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио 19 марта. Пока страна импортирует из России почти весь используемый газ.

По словам Василева, у Болгарии есть альтернативные источники энергии, например из Катара, Алжира и Азербайджана.

«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает»,— цитирует «Коммерсантъ» Василева.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

266376699
"Братушки" завсегда нож в спину воткнут.
TheBest
Газ скоро для ЕС станет бесплатным
AP-SPb
Ключевое "после того, как закончится действующий контракт" ;) А там либо ишак, либо падишах. Зато как воздух-то затрясся :)))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний