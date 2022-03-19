Болгария намерена полностью отказаться от российского газа

Власти Болгария собираются отказаться от российского газа после того, как закончится действующий контракт с «Газпромом», заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио 19 марта. Пока страна импортирует из России почти весь используемый газ.



По словам Василева, у Болгарии есть альтернативные источники энергии, например из Катара, Алжира и Азербайджана.



«Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 млрд. куб. м. и может быть использована в обоих направлениях, нам нужно 3 млрд. куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие 1–2 недели обсудят на европейском уровне создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает»,— цитирует «Коммерсантъ» Василева.

