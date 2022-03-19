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Музей «Поднять перископы!» в Кронштадте ждёт юных гостей

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В Кронштадте 19 марта, в День моряка-подводника, открылся интерактивный музей «Поднять перископы!», посвящённый подвигу Александра Маринеско и всем русским подводникам. Он расположен в парке «Патриот».

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, макет-экспозиция подводной лодки знакомит с историей русского подводного флота. Посетители смогут посмотреть в перископ, измерить скорость субмарины и глубину погружения, попробовать себя в роли штурмана и инженера-механика.

Кроме того, здесь будут проходить обучение воспитанники морских кадетских корпусов.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Есть музей, в городе; "Подводная лодка-музей "С-189" - почему бы, его не отрекламировать?
Тем более, командир, наш, родной...
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