Музей «Поднять перископы!» в Кронштадте ждёт юных гостей

В Кронштадте 19 марта, в День моряка-подводника, открылся интерактивный музей «Поднять перископы!», посвящённый подвигу Александра Маринеско и всем русским подводникам. Он расположен в парке «Патриот».



Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, макет-экспозиция подводной лодки знакомит с историей русского подводного флота. Посетители смогут посмотреть в перископ, измерить скорость субмарины и глубину погружения, попробовать себя в роли штурмана и инженера-механика.



Кроме того, здесь будут проходить обучение воспитанники морских кадетских корпусов.

