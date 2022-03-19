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Не успел на эвакуатор. «Сузуки» на Таллинском шоссе сначала сломался, а потом попал в ДТП

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Наезды на стоящее транспортное средство типичны для скоростных автомагистралей, но часто происходят и на городских улицах.

Такое ДТП произошло днём 19 марта на Таллинском шоссе, сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Посреди дороги у «Сузуки» в жёлтых наклейках новичка отвалилось переднее левое колесо — вероятно, рассыпалась шаровая опора.

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Водитель вызвал эвакуатор, но уехать не успел. Сзади в него въехал другой легковой автомобиль.

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Предположительно, ДТП обошлось без серьёзных травм.

Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село»
Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село»

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