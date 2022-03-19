Не успел на эвакуатор. «Сузуки» на Таллинском шоссе сначала сломался, а потом попал в ДТП

Наезды на стоящее транспортное средство типичны для скоростных автомагистралей, но часто происходят и на городских улицах.



Такое ДТП произошло днём 19 марта на Таллинском шоссе, сообщает паблик «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Посреди дороги у «Сузуки» в жёлтых наклейках новичка отвалилось переднее левое колесо — вероятно, рассыпалась шаровая опора.