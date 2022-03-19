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Минобороны: С Украины, ЛНР и ДНР в Россию за сутки эвакуировались более 16 тысяч человек

О работе по эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий сообщает 19 марта Министерство обороны РФ.

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По словам начальника национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, ежедневно с 10:00 открываются гуманитарные коридоров на киевском, мариупольском, харьковском, сумском и черниговском направлениях, по одному — в Россию и в западном направлении. На сегодня украинская сторона дополнительно заявила 11 гуманитарных коридоров в киевском, харьковском, запорожском и херсонском направлениях. «Режимы тишины» соблюдаются.

За сутки из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР эвакуированы в Россию 16 394 человека, в том числе 3 129 детей, а за всё время военной спецоперации — 314 252 человека, в том числе 66 594 детей.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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