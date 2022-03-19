Бразильские «зенитовцы» разгромили «Арсенал»

«Зенит» выиграл со счетом 3:0. Все мячи забили бразильские легионеры сине-бело-голубых: на 44 и 55 минутах отличился Малком, а на 89-й – Юри Алберто.



Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате с 48-ю очками. Следующий матч петербуржцы проведут 3 апреля на выезде против «Сочи».

