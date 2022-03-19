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Бразильские «зенитовцы» разгромили «Арсенал»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 22 тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 19 марта.

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«Зенит» выиграл со счетом 3:0. Все мячи забили бразильские легионеры сине-бело-голубых: на 44 и 55 минутах отличился Малком, а на 89-й – Юри Алберто.

Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате с 48-ю очками. Следующий матч петербуржцы проведут 3 апреля на выезде против «Сочи».

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Комментарии (1)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
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