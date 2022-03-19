«Ленд Ровер» на Планерной сбил ребёнка и оставил половину от самоката. Задержание водителя попало на видео

Об аварии на Планерной улице 19 марта в соцсетях рассказал очевидец. «Вылетел на пешеходную зону и сбил девочку на самокате (девочка жива). Пытался скрыться с места ДТП», — пишет Сергей в паблике «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб» .

Далеко убежать от переломанного забора и детского самоката, от которого осталась половина, водителю «Ленд Ровера» не дали прохожие. После приезда ДПС молодой человек пытался продолжить буйство, его угомонили наручниками. «Дедушки машина», — объяснил он полицейским.

По данным «Фонтанки», серо-голубой «Ленд Ровер» зарегистрирован на 70-летнего жителя Приморского района города. В квартире живёт его 21-летний внук. Кроме алкоголя, на досуге он увлекается футболом — по крайней мере, тёзка с такой же датой рождения нашёлся в списке игроков любительской команды. Две недели назад он стоял на воротах в очередном матче.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что водителя доставили в отдел для разбирательства и привлечения к ответственности. От медицинского освидетельствования он отказался.



«Установлено, что мужчина, двигаясь по тротуару вдоль Планерной улицы от Шуваловского проспекта в сторону Глухарской улицы, совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате по тротуару. Ребенок находился в сопровождении взрослых», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве.



Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

