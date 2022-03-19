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«Ленд Ровер» на Планерной сбил ребёнка и оставил половину от самоката. Задержание водителя попало на видео

В Приморском районе Петербурга водитель внедорожника не заметил ребёнка на тротуаре, снёс забор, заставил прохожих побегать и теперь трезвеет в полиции. С трудом удерживая равновесие, дышать в трубочку он отказался.

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Об аварии на Планерной улице 19 марта в соцсетях рассказал очевидец. «Вылетел на пешеходную зону и сбил девочку на самокате (девочка жива). Пытался скрыться с места ДТП», — пишет Сергей в паблике «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Далеко убежать от переломанного забора и детского самоката, от которого осталась половина, водителю «Ленд Ровера» не дали прохожие. После приезда ДПС молодой человек пытался продолжить буйство, его угомонили наручниками. «Дедушки машина», — объяснил он полицейским.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным «Фонтанки», серо-голубой «Ленд Ровер» зарегистрирован на 70-летнего жителя Приморского района города. В квартире живёт его 21-летний внук. Кроме алкоголя, на досуге он увлекается футболом — по крайней мере, тёзка с такой же датой рождения нашёлся в списке игроков любительской команды. Две недели назад он стоял на воротах в очередном матче.

ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что водителя доставили в отдел для разбирательства и привлечения к ответственности. От медицинского освидетельствования он отказался.

«Установлено, что мужчина, двигаясь по тротуару вдоль Планерной улицы от Шуваловского проспекта в сторону Глухарской улицы, совершил наезд на 5-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате по тротуару. Ребенок находился в сопровождении взрослых», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (28)

08765432
Нехороший человек. До задержания надо было побить нормально, от души.
261844081
Вот оно лицо электората ВВП.
Истинный патриот по его мнению
А мы так, с блокадниками не патриоты
У меня вопрос, почему не выступил сейчас музей блокады? Или настоящее не интересно, интересно прошлое и только его будем оплакивать? А предотвращать, нет???
Я просто в шоке
260795851
Почти каждый день читаю про дтп, совершенные малолетними сосунками, купившими права. Тенденция пугает. Надеялись, что вырастет молодежь современная, свободная, умная и веселая, а выросли быдляки-беспредельщики, для которых чужая жизнь стоит меньше плевка. Страшно.
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