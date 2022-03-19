Минобороны: Уничтожены до 30 боевиков, добровольно сдался сотрудник СБУ

«Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское — Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне», — отмечается в сообщении.



За день, по данным министерства, авиация поразила 59 военных объектов Украины, в том числе три командных пункта, две радиолокационные станции и две установки реактивных систем залпового огня. Беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» уничтожил радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в 60 километрах от Киева. В воздухе сбиты пять украинских беспилотников. Народная милиция ДНР полностью взяла под контроль населённый пункт Тарамчук. Группировка войск ЛНР вышла к северной окраине города Лисичанск.

