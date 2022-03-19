FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны: Уничтожены до 30 боевиков, добровольно сдался сотрудник СБУ

Министерство обороны РФ вечером 19 марта сообщило новую информацию о военной спецоперации на Украине.

7
Печать

«Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское — Новоукраинка. Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне», — отмечается в сообщении.

За день, по данным министерства, авиация поразила 59 военных объектов Украины, в том числе три командных пункта, две радиолокационные станции и две установки реактивных систем залпового огня. Беспилотный летательный аппарат «Форпост-РУ» уничтожил радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в 60 километрах от Киева. В воздухе сбиты пять украинских беспилотников. Народная милиция ДНР полностью взяла под контроль населённый пункт Тарамчук. Группировка войск ЛНР вышла к северной окраине города Лисичанск.

Кроме того, по сообщению Минобороны, российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

ЧижПыж
Ранее я наивно полагал, что оборона - она на своей территории.
Чего там МинОБОРОНЫ специально оперирует в Украине?
Только не надо про американцев. Они супостаты. А мы не такие.
Ник Приносящий Счастье
Слава России! Ура!
Otkating
Прапорщик перед шеренгой солдат:
– Поднять правую ногу!
Видит, что в шеренге одна нога левая.
– Какой дурак обе ноги поднял?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний