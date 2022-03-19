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Рио-де-Жанейро, Краков, Сан-Диего, Стоунхендж, Петербург — багровая Луна объединила города и страны

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Фото: Автор — Руслан Кондратенко
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Полнолуние в ночь на воскресенье подарило прекрасные кадры фотографам из разных стран мира. Сначала — на Востоке, потом в европейской части, в том числе в Петербурге. А когда у нас уже пришёл новый день — в Америках.

19 марта соцсети продолжают наполняться фотографиями яркой Луны.

Фото: Автор — Руслан Кондратенко

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Комментарии (2)

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Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на в.оде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
ДЮрьевич
Ночь на воскресенье вроде ещё не наступила
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