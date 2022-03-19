Школьник из Воткинска залез на Ленина и упал вместе с его головой

Несчастный случай произошёл в Удмуртии, в городе Воткинск. Похоже, что памятник пострадал сильнее, чем человек.
Как сообщает 19 марта Udm-info, на памятник Ленину, установленный возле школы №22, забрался мальчик. Верхняя часть памятника обвалилась вместе с ребёнком. Мальчика госпитализировали, но серьёзных повреждений он не получил. А вот памятник, по словам главы города Алексея Заметаева, теперь планируется демонтировать.
В соцсетях пишут, что мальчик учится в другой школе. Сюда он пришёл, чтобы встретить друга после уроков. И решил активно скоротать время.