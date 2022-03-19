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Школьник из Воткинска залез на Ленина и упал вместе с его головой

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Несчастный случай произошёл в Удмуртии, в городе Воткинск. Похоже, что памятник пострадал сильнее, чем человек.

Как сообщает 19 марта Udm-info, на памятник Ленину, установленный возле школы №22, забрался мальчик. Верхняя часть памятника обвалилась вместе с ребёнком. Мальчика госпитализировали, но серьёзных повреждений он не получил. А вот памятник, по словам главы города Алексея Заметаева, теперь планируется демонтировать.

В соцсетях пишут, что мальчик учится в другой школе. Сюда он пришёл, чтобы встретить друга после уроков. И решил активно скоротать время.

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Комментарии (3)

Zet
Пацаки чатланам на голову сели!
allyouneedislove
Барт Симпсон, российская версия
импортозаместились, так сказать
bereza
нужно взять мальчика на контроль. сенодня Ленин, а завтра что..?
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