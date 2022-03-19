В центре Петербурга — коммунальная оттепель. Ручьями любуются из остановившихся трамваев

«На пересечении Перекупного и Херсонской из-под рельсов забил ключ, трамваи стоят», — доложили вечернюю обстановку подписчики паблика «Мегаполис» и добавили фото трамвайной очереди в подтверждение.

В ГУП «Водоканал» сообщили, что заявка о вытекании на Херсонской улице, 6/13, поступила на горячую линию в половине шестого часа вечера.



«На место оперативно прибыла бригада предприятия. В 18:10 вытекание на сети диаметром 150 мм локализовано. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — отчитались в пресс-службе.

