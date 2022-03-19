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В центре Петербурга — коммунальная оттепель. Ручьями любуются из остановившихся трамваев

Последствия коммунальной аварии устраняют в центре Петербурга 19 марта. Вода залила проезжую часть и рельсы, трамваи решили не плыть.

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«На пересечении Перекупного и Херсонской из-под рельсов забил ключ, трамваи стоят», — доложили вечернюю обстановку подписчики паблика «Мегаполис» и добавили фото трамвайной очереди в подтверждение.

В ГУП «Водоканал» сообщили, что заявка о вытекании на Херсонской улице, 6/13, поступила на горячую линию в половине шестого часа вечера.

«На место оперативно прибыла бригада предприятия. В 18:10 вытекание на сети диаметром 150 мм локализовано. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения», — отчитались в пресс-службе.

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Комментарии (1)

allyouneedislove
катера ещё в пробках не стоят? =)
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