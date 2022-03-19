Экс-футболист задержан после пропажи «Гелендвагена» за 18 млн. Из Петербурга он уезжал под именем топ-менеджера Росатома

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, подозреваемого в особо крупном мошенничестве нашли у дома 180 по Воткинскому шоссе в Ижевске. Это 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся за кражу.
По данным «Фонтанки», кроме проблем с Уголовным кодексом в его прошлом — футбольные турниры. В начале нулевых он играл за местный клуб «Динамо», участвовал в первенстве России среди команд второго дивизиона. Позже выступал за клуб «Нефтяник» в Пермском крае, но после 2008 года упоминаний о футбольных успехах анкета не хранит.
Подозреваемый задержан на двое суток. Ему вменяют аферу с Mercedes Benz G63 AMG. Автомобиль 2020 года выпуска стоимостью 17,7 миллиона рублей 3 марта сдала в прокат компания DayDream. Как пишет 47news, арендовавший его предъявил поддельные паспорт и водительское удостоверение, данные в которых полностью совпадают с данными 48-летнего гендиректора компании «Радон» Алексея Лужецкого. Предприятие входит в госкорпорацию «Росатом» и специализируется на обращении с радиоактивными отходами.
Машину ждали обратно 12 марта, но уехавший на ней водитель перестал выходить на связь, и в фирме запросили помощь полиции. В пресс-службе «Радона» в тот день заверили журналиста, что Лужецкий на рабочем месте, других комментариев не последовало.
«Гелендваген» ищут. Спутниковая система слежения показала, что последний раз машина находилась в деревне Нижние Осельки Всеволожского района Ленобласти. Затем маячок перестал работать.