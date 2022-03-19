Экс-футболист задержан после пропажи «Гелендвагена» за 18 млн. Из Петербурга он уезжал под именем топ-менеджера Росатома

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 19 марта, подозреваемого в особо крупном мошенничестве нашли у дома 180 по Воткинскому шоссе в Ижевске. Это 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся за кражу.



По данным «Фонтанки», кроме проблем с Уголовным кодексом в его прошлом — футбольные турниры. В начале нулевых он играл за местный клуб «Динамо», участвовал в первенстве России среди команд второго дивизиона. Позже выступал за клуб «Нефтяник» в Пермском крае, но после 2008 года упоминаний о футбольных успехах анкета не хранит.

