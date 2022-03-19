В Москве — максимальное тепло с начала года, в Ленобласти обещают до плюс 14

В воскресенье, 20 марта, в Петербурге и Ленинградской области ожидается более тёплая погода, чем сегодня.



Как сообщает областное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью будет от 0 до минус 5 градусов, а днём плюс 9–14, местами плюс 7. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться — сегодня оно выше нормы.



В Москве суббота, по сообщению центра «Фобос», стала самым тёплым днём с начала года. В 13 часов на главной метеостанции столицы в ВДНХ было зафиксировано плюс 6,5 градуса. До этого первенство принадлежало 2 марта, тогда температура достигла плюс 6,2 градуса. Атмосферное давление в Москве также близко к рекордной отметке.

