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Лавров назвал требования Москвы на переговорах с Киевом минимальными

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Москва рассчитывает, что спецоперация на Украине приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет прописан её нейтральный статус, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 19 марта. Последующее политическое урегулирование внутренних противоречий, по его словам, — дело самих украинцев.

«Переговоры идут, хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с «отбывания номера», как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — цитирует РИА Новости слова министра.

Он подчеркнул, что задачи России «абсолютно легитимны и понятны». А также отметил, что Россия была готова сотрудничать с Западом даже «в союзнической форме», но теперь инициатив сама выдвигать не будет: посмотрим, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.

«Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось», — отметил он.

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Комментарии (19)

ahma
прямо волшебники в голубых вертолетах прилетели из России в Украину 24.02.2022 с эскимо и бесплатным кино. Только вот вопрос - почему личики героев затушевывают даже в России? Вспомним газеты 1941 - 1945. Портреты героев, живых, раненых и павших на весь разворот. А сейчас - раненый спецоператор даже в России с затушеванным портретом. Это как? Или - есть чего стесняться?
266597475
фонтань, закройте вы коменты - прихлопнут вас , как муху. жаль будет. много других тем - жизнь продолжается - весна, дача, пивасик, кто кому по морде дал, кто чо спёр и пр. - жизнь прекрасна
Эд Хэммет
Гнусная клевета и грязная инсинуация. От Киева требуют признать отделение Крыма и Донбасса, чего никакой украинский политик в здравом уме не сделает. Гораздо актуальнее решение вопросов с военнопленными и убитыми, которых всё больше и больше.
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