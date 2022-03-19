Лавров назвал требования Москвы на переговорах с Киевом минимальными

Москва рассчитывает, что спецоперация на Украине приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, в которых будет прописан её нейтральный статус, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 19 марта. Последующее политическое урегулирование внутренних противоречий, по его словам, — дело самих украинцев.
«Переговоры идут, хотя украинская делегация, по большому счету, начала их с «отбывания номера», как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — цитирует РИА Новости слова министра.
Он подчеркнул, что задачи России «абсолютно легитимны и понятны». А также отметил, что Россия была готова сотрудничать с Западом даже «в союзнической форме», но теперь инициатив сама выдвигать не будет: посмотрим, как они сами будут выходить из тупика, в который себя загнали.
«Мы с самого начала правления президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось», — отметил он.