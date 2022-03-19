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Водитель «Рено» не заметила школьницу на «зебре» в Полюстрово. Мальчик попал под «Ауди», гуляя с бабушкой

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Двое детей-пешеходов пострадали в авариях в Красногвардейском районе Петербурга и во Всеволожске накануне, стало известно «Фонтанке» 19 марта.

47news.ru

Во Всеволожске с управлением не справилась 51-летняя петербурженка на «Ауди» Q5. Проезжая у дома 44/1 по Колтушскому шоссе в половине шестого часа вечера, она последовательно зацепила припаркованную «Шкоду», полусферу и восьмилетнего мальчика, который стоял на тротуаре рядом с бабушкой. Ребёнка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: 47news.ru
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За пару часов до этого 69-летняя женщина на «Рено Логан» сбила девочку 10 лет в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на улице Маршала Тухачевского, 5. Школьницу увезли в больницу с переломом ноги.

В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что девочка была без сопровождения родителей, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), обе женщины в течение года привлекались к административной ответственности за превышение скорости: водитель «Рено» — один раз, «Ауди» — дважды.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (1)

allyouneedislove
если гос-во так любит гайки заворачивать - то пора уж у водятлов права отбирать - на месяц, полгода, год...
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