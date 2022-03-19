Минтранс: Западные авиакомпании тратят еженедельно 37,5 млн долл., чтобы облетать Россию

Российский Минтранс оценил рост расходов иностранных авиакомпаний, вынужденных облетать воздушное пространство России из-за взаимных ограничений.
«В результате вынужденной ответной меры, введенной в отношении зарубежных перевозчиков, доставляются неудобства прежде всего гражданам этих стран. К примеру, дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по транссибирскому маршруту — кратчайшему воздушному пути между Европой и Юго-Восточной Азией — составляет 9 500 км, а с использованием альтернативного маршрута — 11 200 км. Таким образом, альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов — почти на два часа», — цитирует 19 марта сообщение Минтранса «Интерфакс».
Из-за этого растёт объём используемого топлива, что повышает цены на перевозку людей и грузов.
«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $ 37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», — заявили в Минтрансе.