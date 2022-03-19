FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минтранс: Западные авиакомпании тратят еженедельно 37,5 млн долл., чтобы облетать Россию

13
Печать

Российский Минтранс оценил рост расходов иностранных авиакомпаний, вынужденных облетать воздушное пространство России из-за взаимных ограничений.

«В результате вынужденной ответной меры, введенной в отношении зарубежных перевозчиков, доставляются неудобства прежде всего гражданам этих стран. К примеру, дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по транссибирскому маршруту — кратчайшему воздушному пути между Европой и Юго-Восточной Азией — составляет 9 500 км, а с использованием альтернативного маршрута — 11 200 км. Таким образом, альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов — почти на два часа», — цитирует 19 марта сообщение Минтранса «Интерфакс».

Из-за этого растёт объём используемого топлива, что повышает цены на перевозку людей и грузов.

«По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $ 37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей», — заявили в Минтрансе.

Так называемые транссибирские маршруты над Россией иностранные перевозчики традиционно использовали для сокращения продолжительности и себестоимости рейсов между Европой и Азией. За это РФ с 1970-х годов взимает с них роялти, большую часть которых получал «Аэрофлот» (по некоторым оценкам, по несколько сотен миллионов долларов в год). Часть суммы доставалась Росавиации на поддержку летных училищ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Фомальгаут
Это называется "радость извращенца"....
ArturPirogkov
Как любят люди считать чужие деньги.
Russian Lives Matter
А какая россиянам разница, чем страдают в Европе?
Своих проблем мало?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний