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Премьер Польши предложил замотивировать Москву полной «торговой блокадой»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому Союзу на следующем саммите рассмотреть новый пакет антироссийских санкций, предусматривающий полное прекращение торговли как по суше, так и по морю. Об этом, как передаёт РИА Новости, он заявил журналистам 19 марта, отвечая на вопрос о планирующейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.

«Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — цитирует РИА заявление Моравецкого.

Он считает, что «полное отключение России от торговли» мотивирует Москву прекратить военную операцию на Украине.

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Комментарии (12)

zlopopik
Я тоже говорю, что не надо поставлять врагам нефть и газ. Премьер министр Польши меня поддержал.
267188598
Пшеки больше на сша смотрят, а тем надо ещё больше загнуть Европу через Россию… но ничего у них не получается и не получится, уже понятно. Не зря так в интернете они так беснуются - империя Голливуд -Пентагон так завралась, что даже свои карманные шакалы им не верят
Савва Морозов
хорошо трындеть про запрет торговли, полностью сидя на шее у немцев.
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