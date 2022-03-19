Премьер Польши предложил замотивировать Москву полной «торговой блокадой»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому Союзу на следующем саммите рассмотреть новый пакет антироссийских санкций, предусматривающий полное прекращение торговли как по суше, так и по морю. Об этом, как передаёт РИА Новости, он заявил журналистам 19 марта, отвечая на вопрос о планирующейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.



«Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на следующем заседании Европейского совета смогут принять новый пакет санкций. Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — цитирует РИА заявление Моравецкого.

