Сначала женщина, потом машины. «Шевроле» на Камышовой давил пешехода и автомобили

Стали известны подробности аварии в Приморском районе Петербурга, в результате которой пострадали женщина-пешеход и припаркованные автомобили.



Как сообщали «Фонтанке» в региональном УГИБДД 19 марта, «Шевроле Круз» попал в ДТП на Камышовой улице накануне около 22:45. У дома № 28/1 он сбил женщину (скорая увезла её в больницу в состоянии средней степени тяжести), а потом уценил два припаркованных автомобиля — «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло».



Фотографии с Камышовой опубликовали в паблике «ДТП и ЧП» «Вконтакте». Очевидец насчитал пять пострадавших машин и рассказал, что буквально через десять минут там же случилось ещё одно ДТП.

