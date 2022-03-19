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Сначала женщина, потом машины. «Шевроле» на Камышовой давил пешехода и автомобили

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Стали известны подробности аварии в Приморском районе Петербурга, в результате которой пострадали женщина-пешеход и припаркованные автомобили.

Как сообщали «Фонтанке» в региональном УГИБДД 19 марта, «Шевроле Круз» попал в ДТП на Камышовой улице накануне около 22:45. У дома № 28/1 он сбил женщину (скорая увезла её в больницу в состоянии средней степени тяжести), а потом уценил два припаркованных автомобиля — «Форд Фокус» и «Фольксваген Поло».

Фотографии с Камышовой опубликовали в паблике «ДТП и ЧП» «Вконтакте». Очевидец насчитал пять пострадавших машин и рассказал, что буквально через десять минут там же случилось ещё одно ДТП.

«Там была замерзшая лужа, примерно метр, первая машина «Поло» врезалась в «Газель» стоящую, вторая красная, которая как раз и сбила пешехода с собакой, и после ещё две машины, которые, видимо, оттормаживались», — рассказывает в комментариях Анастасия.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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